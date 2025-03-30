Чаще всего люди жалуются на высокие цены, но не только на них.

Дорогие элитные курорты часто не оправдывают ожиданий и оставляют после себя не очень приятные воспоминания. Об этом пишут пользователи популярного форума Reddit.

Так, участник форума написал, что его разочаровала Аруба - небольшой остров в Карибском море, являющийся самоуправляемой частью Королевских Нидерландов. Аруба особенно популярна у отдыхающих из США и Канады, но те, кто возвращаются с отдыха на Арубе, говорят, что он не стоил потраченных денег.

В частности пользователь пишет, что Аруба слишком дорогая, расположена черт знает где, и там очень ветрено. "Я не обнаружил, чтобы она предлагала что-то более особенное, чем другие острова Карибского моря", - отметил он.

Видео дня

Но Аруба была не единственным курортом, который раскритиковали на Reddit. Другие пользователи форума поделились собственным негативным опытом, и в большинстве случаев это были дорогие элитные направления.

"Монако. Большинство заведений питания были посредственными и очень дорогими. Это площадка для супербогатых", - написал один из путешественников.

Другой пользователь пожаловался на Сейшельские острова. Хотя люди там очень приветливые, а пляжи замечательные, впечатление портят чрезвычайно высокие цены на все. Например, поездка на такси от отеля до аэропорта стоила 75 долларов, хотя проехать нужно было всего 6 километров.

То же самое люди пишут о Мальдивах, Дубае и Швейцарии. Хотя были и те, кому не понравились более "демократичные" по цене направления.

"Египет. Получил горящую путевку на неделю в Шарме и взял туры по стране. Каир был ужасным городом с маленькими магазинами, хаосом и мусором повсюду. За памятниками и музеями плохо ухаживают до полуразрушенного состояния. Никогда в жизни меня так не мучили. Каждый раз, когда мы выходили на улицу, это было нападение ничтожных торговцев до тошноты. Я посетил много других стран в Африке, Азии, Европе, Америке, и никогда не вернусь в такое место, как Египет", - написал один пользователь форума.

Другой человек пожаловался на хорватский Дубровник. Хотя в целом город выглядит прекрасно, там было так много туристов, что все было похоже на "переполненный тематический парк, а не на древний город с богатой историей".

Другие новости об опыте путешественников

Как писал УНИАН, пользователь ТикТоку записал видео, которое стало вирусным. В нем мужчина раскритиковал отдых в Египте, в частности все, что связано с пирамидами Гизы.

Также мы рассказывали о том, в каких странах местная кухня приятно удивила туристов, а в каких наоборот оставила скорее негативные впечатления.

Вас также могут заинтересовать новости: