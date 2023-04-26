Туристов призывают искать альтернативы самым популярным локациям.

Эксперты прогнозируют, что предстоящий летний сезон станет одним из самых загруженных за всю историю наблюдений, а потому на самых популярных туристических направлениях ожидается небывалый ажиотаж.

Издание Travel Off Path определило семь популярных туристических направлений, которых которых следует избегать летом 2023 года из-за чрезмерного туризма.

1. Санторини, Греция. Этот красивый греческий остров все чаще характеризуют как переоцененное направление, в основном потому, что он кажется слишком туристическим. Да, здешние закаты и знаменитые белые домики восхитительны, но стоять подолгу в очереди, чтобы полюбоваться видом или сделать хорошую фотографию, может быть утомительно. Вместо этого путешественники могут посетить другие не очень популярные, но не менее удивительные греческие острова, такие как Спеце и Китира, чтобы избежать надоедливой толпы.

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2. Барселона, Испания. В столице Каталонии есть все: красивые исторические здания, удивительные современные постройки, великолепные пляжи, приятные развлечения на свежем воздухе, вкусная еда, отличные бары и рестораны... и толпы туристов. Ожидается, что этот испанский город будет очень загружен этим летом, и местные власти уже жалуются на туристов, особенно пассажиров круизных судов.

3. Амальфитанское побережье, Италия. Побережье Амальфи великолепно: захватывающие виды на побережье и очаровательные города делают его местом мечты, но оно очень перегружено. Жемчужиной побережья является рыбацкая деревня Позитано, которая со склонов гор в виде террас спускается к морю.

4. Венеция, Италия. Несмотря на то, что в прошлом году власти Венеции ввели плату за въезд в город для туристов, чтобы избежать чрезмерного туризма и поддержать экономику, это знаковое место, вероятно, все равно будет очень многолюдным этим летом. Путешественники могут выбрать другие альтернативы в Европе, такие как Мальта или Авейру в Португалии, где они также увидят красивые гондолы и каналы.

5. Гавайи, США. Многие путешественники считают Гавайи раем Соединенных Штатов. Впечатляющие пляжи, удивительная природа и развлечения делают его идеальным местом для летнего отдыха. Этим летом Hawaiian Airlines добавила больше маршрутов из крупных городов США, поскольку популярность этого направления продолжает расти. Но путешественники должны знать, что из-за большого скопления людей и размышлений о способах защиты окружающей среды здесь действуют новые правила: вход на многие популярные локации может быть платным или ограниченным по количеству посетителей.

6. Стамбул, Турция. Согласно недавнему исследованию лучших европейских городов для американских путешественников этим летом, этот город продемонстрировал увеличение количества бронирований на 183% в этом году по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что Турция будет более загружена, чем когда-либо, и Стамбул будет в центре внимания, поскольку он является местом номер один для иностранных посетителей.

7. Киото и Токио, Япония. Путешественники слетаются в Японию в этом году, как пчелы на мед. Ее интересная культура, красивые пейзажи, вкусная еда и впечатляющие здания, храмы и памятники привлекают внимание многих путешественников. Не зря же Японию не так давно признали самой красивой страной мира.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые бюджетные европейские города для сити-брейка в 2023 году. Среди прочих, в список попали Прага, Афины, Бухарест и Толедо.

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