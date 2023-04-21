Япония стала страной-победителем благодаря контрасту технических инноваций и природной красоты.

Японию признали самой красивой страной мира согласно новому исследованию от SportsCoverDirect.

Как пишет Express, Япония стала страной-победителем благодаря контрасту технических инноваций и природной красоты, а также популярности в поиске Google, Instagram и TikTok.

В частности, одним из самых невероятных природных чудес Японии является гора Фудзи высотой 3776 метров. Тысячи людей поднимаются на вулкан каждый год, а также на один из пиков пониже поблизости, чтобы увидеть Фудзи с расстояния.

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Пик сезона путешествий в Японии обычно приходится на весну, когда массово цветет сакура.

Туристы также могут посетить горячие источники Японии на севере Хоккайдо или побродить в мистических лесах Якусимы.

Топ-10 самых красивых стран мира

1. Япония.

2. Индия.

3. Италия.

4. Таиланд.

5. Индонезия.

6. Мексика.

7. Австралия.

8. Испания.

9. Турция.

10. Канада.

Как сообщал УНИАН, ранее новое исследование, проведенное экспертами по путешествиям Planet Cruise, определило лучшие места в мире для наблюдения за восходом или закатом солнца.

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