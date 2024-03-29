Возможен ли аэропорт в Украине во время войны, когда Россия обладает преимуществом, оценил директор по безопасности и качеству перевозчика.

Многие украинцы мечтают о том, чтобы Украина снова начала "летать", ведь долговременные маршруты из Европы домой - уже тяжелый вызов для молодого человека, не говоря уже о более пожилых людях или украинцах с маленькими детьми, которые были вынуждены выехать за границу во времена полномасштабной войны.

Но реально ли организовать аэропорт во время войны с точки зрения безопасности в небе, учитывая, что Россия все еще обладает там преимуществом? Директор по безопасности и качеству SkyUp Airlines Александр Шафиев откровенно сказал УНИАН, что не представляет, как это было бы возможно.

Он напомнил, что в авиации "золотой" принцип для всех - это безопасность, а Украина пока не имеет уверенных гарантий в этом. Пока государство их не получит, гражданских рейсов мы не увидим, говорит он.

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"Я даже не представляю, как это все сейчас можно организовать. Потому что вся территория страны достижима для российских ракет и дронов", - пояснил специалист.

Он акцентировал, что в такое время никто не даст 100% гарантии, что по гражданскому самолету не попадет вражеская ракета, дрон - что Украина сможет силами ПВО сдержать все цели врага. Такая идея опасна даже для запада Украины, говорит он. "Во время тревог даже наземный транспорт останавливается, чтобы уменьшить риски. А здесь речь о самолетах", - напомнил Шафиев.

Он считает, что для восстановления авиасообщения Украине необходимо осуществили несколько шагов: подготовить для эксплуатации инфраструктуру аэропорта, проверить, является ли рабочим оборудование после длительного простоя, создать воздушный "коридор" для безопасности в небе. Необходимо, чтобы диспетчеры из Украэроруха имели взаимодействие с Западом, чтобы партнеры помогали "вести" такие рейсы, говорит директор по безопасности SkyUp Airlines.

Кроме этого, украинские авиакомпании должны иметь гарантии от владельцев самолетов (некоторые борта украинцы арендуют у иностранных аэроперевозчиков), что те позволяют использовать их в Украине в военных условиях. Также необходимо иметь разрешение от страховых компаний - у них есть свои списки опасных стран, в которые лететь запрещено, или для которых существуют ограничения, напомнил Шафиев.

"Мое личное мнение - в ближайшее время это все не может быть реализовано. Безусловно, мы хотим, чтобы аэропорты в Украине заработали, и мониторим этот вопрос. Более того, мы хотим быть первыми, кто вернется в украинское небо. Но это будет неправдой, если мы будем говорить, что это возможно уже завтра", - сказал он.

Шафиев говорит, что если сравнивать израильскую ситуацию с Украиной, то ресурсы ХАМАС просто несопоставимы с мощностями России. Это тоже следует понимать, риски не корректно сравнивать, акцентировал топ-менеджер SkyUp Airlines.

В Украине заговорили о возможном открытии аэропорта

Первую почву слухам, что для Украины может оказаться возможным открыть аэропорт во времена войны, дали в Офисе президента. Об этом вспоминал глава ведомства Андрей Ермак в 2023 году.

Он говорил, что при условии усиления противовоздушной обороны, это реально. "Мы работаем над этим с нашими партнерами", - отмечал чиновник.

В то же время Ермак не называл территорию и конкретный аэропорт, который может перезапустить Украина. Некоторые из украинцев делают предположение, что речь идет о западных областях - территории, ближе к границам с ЕС.

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