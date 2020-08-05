SkyUp решила продлить полеты из Киева в Одессу и Запорожье

В частности, рейс Киев – Запорожье планируется 6 раз в неделю (все дни, кроме субботы).

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines продлевает полетную программу по маршрутам Киев-Одесса и Киев-Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Старт продаж на рейсы с 16 сентября по 24 октября. С сегодняшнего дня на официальном сайте компании открывается продажа билетов на данные направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс Киев – Запорожье планируется 6 раз в неделю (все дни, кроме субботы), рейс Киев - Одесса: утренние рейсы ежедневно, а вечерний рейс каждую пятницу.

Согласно сообщению, стоимость билетов стартует от 520 гривень в одну сторону без багажа.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 26 июня объявила о возобновлении внутренних рейсов.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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