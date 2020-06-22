В SkyUp сообщили дату возобновления международных авиарейсов и первые направления полетов

В пресс-службе призвали быть внимательными, так как из-за пандемии коронавируса открытие неба еще не означает снятия всех ограничений на путешествия.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует с 1 июля восстановить международное регулярное авиасообщение, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Международные рейсы планируется начать 1 июля полетами в Грузию и Албанию, а с 15 июля - и в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе призвали быть внимательными, так как из-за пандемии коронавируса открытие неба еще не означает снятия всех ограничений на путешествия.

«При планировании путешествия, перед приобретением билета на рейсы авиакомпании SkyUp, рекомендуем пассажирам ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата из той или иной страны в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки. Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тарифы Basic и Standard более доступны по цене, но имеют определенные ограничения по изменению даты или возврату билета, а Flex - более гибкий.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines запустила грузоперевозки как новый вид деятельности, в связи с чем провела реконфигурацию 7 самолетов.

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