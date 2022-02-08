Многие авиакомпании предлагают скидки на авиабилеты ко Дню влюбленных.

Традиционно ко Дню влюбленных 14 февраля, который давно уже превратился в "праздник маркетинга", авиакомпании мира предлагают разнообразные скидки.

Скидки от МАУ

Так, украинская авиакомпания МАУ уже анонсировала скидки до -25% на рейсы из Украины в ряд городов мира. Приобрести акционные билеты можно будет с 8 по 14 февраля 2022 года, а путешествия по ним должны быть совершены с 28 февраля по 31 мая 2022 года.

Читайте такжеКуда сходить в Киеве 14 февраля: лучшие локации для влюбленных

В частности, билеты по акционным ценам можно приобрести из Киева в Вильнюс (от 664 гривень), в Берлин (от 1003 гривень), в Милан (от 1258 гривень), в Мюнхен (от 1272 гривень), в Рим (от 1328 гривень), в Тбилиси (от 1470 гривень), в Прагу (от 1470 гривень), в Ларнаку (от 1696 гривень), в Афины (от 1710 гривень), в Барселону (от 1738 гривень), в Стамбул (от 1893 гривень). Также несколько дороже можно приобрести билеты со скидками в Кишенев, Баку, Лондон, Париж и Женеву. Кроме того, есть акционные предложения в ряд городов мира из Одессы, в том числе в Каир и Дубай.

Скидки от Wizz Air

В то же время популярный в Украине венгерский лоукостер Wizz Air пока не так щедр. 8 февраля с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (час разницы с Киевом) авиакомпания предложила скидки 20% на выбранные рейсы. Все перелеты нужно осуществить до 31 марта 2022 года, но зато полететь по ним можно будет и 14 февраля. Акция распространяется только на бронирования, осуществленные на сайте wizzair.com или в мобильном приложении WIZZ. Действие акции не распространяется на групповые бронирования.

Впрочем, есть вероятность, что в течение следующей недели Wizz Air предложит еще несколько вариантов скидок.

Скидки от других авиакомпаний

Как показывает практика, ближе к 14 февраля свои варианты скидок могут предложить и другие популярные в Украине авиакомпании, в том числе ирландский лоукостер Ryanair, а также украинские бюджетные авиаперевозчики Sky Up и Bees Airline. Поэтому, если планируете путешествия в ближайшее время, советуем вам следить за новостями в социальных сетях авиакомпаний, рейсы которых вас интересуют.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания МАУ анонсировала расширение маршрутов на лето 2022 года.