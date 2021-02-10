Романтичный и нежный праздник традиционно по всему миру празднуют в середине февраля.

Совсем немного времени осталось до праздника, которого с нетерпением ждут все влюбленные, – чувственного и романтического Дня святого Валентина.

Когда День святого Валентина в 2021 году

День всех влюбленных традиционно отмечают в середине февраля. Каждый год это происходит 14 февраля. В 2021 году праздник приходится на воскресенье, поэтому можно праздновать в течение всего дня.

День святого Валентина: как возник праздник

День всех влюбленных празднуется уже не первый век и имеет очень романтическую историю происхождения. Так, существует несколько легенд относительно "виновника торжества". Им считается христианский священник Валентин, живший в III веке в городе Терне, расположенном в итальянской провинции Умбрия.

Читайте такжеМасленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечатьОдна из самых популярных легенд гласит, что в 269 году римский император Клавдий II готовился к завоеванию мира, но его армии не хватало воинов. Причиной этого он считал семейную жизнь, которая якобы отвлекает солдат от армии. По мнению императора, женатый легионер гораздо больше думает о том, как прокормить собственную семью, чем о славе империи. Поэтому Клавдий II издал приказ, согласно которому солдатам запрещалось жениться на протяжении всей военной службы.

Несмотря на приказ императора, солдаты продолжали жениться, а помогал им в этом молодой священник Валентин. Узнав об этом, император разозлился и обрек его на казнь. Ожидая исполнения приговора, Валентин влюбился в слепую дочь тюремщика. Обладая определенными медицинскими знаниями, он вылечил слепоту девушки. А перед казнью прислал любимой прощальное письмо, которое подписал "от твоего Валентина".

Традиции празднования Дня всех влюбленных

День святого Валентина – это праздник романтики, любви и нежности. 14 февраля влюбленные выражают свои искренние чувства и обмениваются подарками, устраивают романтические сюрпризы своей второй половинке.

Едва ли не основным атрибутом праздника является специфическая открытка с признанием в любви – "валентинка". Ее часто делают в форме сердечек, ими же украшают. Также эти открытки украшают разнообразными цветами, ангелами, голубками, поцелуями.

Главным цветом Дня святого Валентина считается красный или розовый. Именно в таких оттенках стараются дарить подарки.

Многие влюбленные в этот день устраивают праздничный ужин на двоих в кафе, ресторане или домашней атмосфере. Эту дату также часто выбирают для начала совместной жизни. Влюбленные верят, что таким образом они увеличивают свои шансы прожить в гармонии и счастье.

Приметы и поверья на 14 февраля

Конечно же, одним из главных поверий Дня святого Валентина является то, что свадьба или помолвка в этот день обещают долгую и счастливую жизнь.

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыТакже считается, что, если в этот день влюбленная пара даст обоюдную клятву верности – никакие соблазны не смогут разрушить их союз.

Молодые девушки утром 14 февраля выходят на улицу и смотрят в небо: если видят много-много птиц – то и ухажеров будет много.

В день влюбленных даже птицы находят себе пару. Если посмотреть в небо и попытаться найти там пару птичек, то можно предсказать, каким будет избранник. В частности, если это синички – жених будет веселым, молодым и добрым. Если вороны – суженый будет старшим и строгим; если же сороки – то разговорчивым и легкомысленным.

Чтобы узнать имя суженого, девушке нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного мужчины – так будут звать ее возлюбленного. Если же мужчина не назовет своего имени – то замужество состоится нескоро.

Если первый, кто позвонит девушке в этот день, будет ее любимый, то весь год, вплоть до следующего праздника Дня святого Валентина, она будет находиться в неразрывной связи с этим человеком.

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Автор: УНИАН