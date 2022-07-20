Лидером рейтинга самых безопасных стран мира уже который год подряд оказалась Исландия.

Украина в рейтинге самых миролюбивых стран мира оказалась на 153-м месте из 163-х, тогда как годом ранее она занимала 142-е место, при этом Россия откатилась со 154-го на 160-е.

Об этом свидетельствуют свежие данные Global Peace Index за 2022 год.

В первую очередь, на низкие позиции обеих стран повлияло полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

В целом на место страны в рейтинге миролюбия влияет наличие конфликтов или войн на их территории, участие в них на территории других стран, количество смертей из-за войн/конфликтов, отношения с соседними странами, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, политическя нестабильность, уровень диктатуры, количество заключенных, свобода протестов, уровень милитаризации, наличие ядерного оружия, участие в миротворческих миссиях и прочее.

Чем выше место страны в рейтинге, тем больше ее рекомендуют, среди прочего, для посещения туристам.

При этом лидером рейтинга уже который год подряд стала Исландия.

Топ-10 самых миролюбивых стран мира:

1. Исландия

2. Новая Зеландия

3. Ирландия

4. Дания

5. Австрия

6. Португалия

7. Словения

8. Чехия

9. Сингапур

10. Япония

Топ-10 самых немиролюбивых стран мира:

1. Афганистан

2. Йемен

3. Сирия

4. Россия

5. Южный Судан

6. Демократическая Республика Конго

7. Ирак

8. Сомали

9. Центральная Африканская Республика

10. Судан

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые опасные места для отдыха, где туристов могут обворовать.