Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции, Испании, Италии и Чехии.

Аналитики британской платформы Money.co.uk назвали топ-10 мест для отдыха в Европе, где туристов могут обворовать.

Об этом пишет Express.

Отмечается, что больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции и в Испании.

В частности, возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысяч упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно смотреть за вещами из-за большого количество воришек. Столица Каталонии в целом давно уже закрепила за собою репутацию "города карманников".

Полный список мест, где самый большой риск быть обворованным, выглядит так:

1. Ла-Рамбла, Барселона, Испания

2. Эйфелева башня, Париж, Франция

3. Фонтан Треви, Рим, Италия

4. Карлов мост, Прага, Чехия

5. Сакре-Кер, Париж, Франция

6. Колизей, Рим, Италия

7. Староместская площадь, Прага, Чехия

8. Лувр, Париж, Франция

9. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция

10. Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2022 году.