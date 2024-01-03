Швейцарский город Цюрих, ранее признанный самым дорогим городом мира для жизни, также назвали лучшим местом в Европе для переезда в 2024 году, основываясь на уровне удовлетворенности жизнью среди местных жителей.
Согласно отчету ЕС о качестве жизни в европейских городах за 2023 год, около 90% жителей Европы выразили удовлетворенность жизнью в своем городе. И хотя этот показатель снизился по сравнению с 2019 годом, в отчете подчеркивается, что удовлетворенность остается высокой: девять из десяти человек довольны, сообщает SchengenVisaInfo.
При этом в докладе отмечается тенденция, что города поменьше воспринимаются как лучшее место для жизни во многих аспектах, включая безопасность, здравоохранение, доступность жилья и местное государственное управление. Кроме того, такие города считаются лучшими для пожилых людей, семей с маленькими детьми и мигрантов.
10 лучших городов Европы для переезда в 2024 году
1. Цюрих, Швейцария (97% удовлетворенных жизнью жителей).
2. Копенгаген, Дания (96%).
3. Гронинген, Нидерланды (96%).
4. Гданьск, Польша (95%).
5. Лейпциг, Германия (95%).
6. Стокгольм, Швеция (95%).
7. Женева, Швейцария (95%).
8. Росток, Германия (94%).
9. Клуж-Напока, Румыния (94%).
10. Брага, Португалия (94%).
При этом Гронинген, Брага и Гданьск входят в десятку городов, которые также считаются лучшими для проживания иммигрантов. Также в список лучших по этому показателю попали такие города, как Кардифф (Великобритания), Лиссабон (Португалия), Барселона (Испания), Тайнсайд (Великобритания), Гамбург (Германия), Хельсинки (Финляндия) и Глазго (Великобритания).
С другой стороны, городами, получившими самые низкие баллы по удовлетворенности жителей жизнью в своем городе, стали Палермо (Италия), Афины (Греция), Стамбул (Турция), Тирана (Албания), Неаполь (Италия), Белград (Сербия), Рим (Италия), Скопье (Северная Македония), Мишкольц (Венгрия) и Подгорица (Черногория).
Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Польша и Румыния были признаны самыми счастливыми странами Европейского Союза.
При этом Исландия, Нидерланды и Дания были признаны лучшими странами мира для жизни на пенсии.
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