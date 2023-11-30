Прошлогодний лидер Нью-Йорк опустился на третье место.

Цюрих (Швейцария) и Сингапур признали самыми дорогими городами мира в 2023 году.

Тем временем, прошлогодний лидер Нью-Йорк (США) опустился на третье место, которое он разделил с еще одним швейцарским городом – Женевой, пишет CNN со ссылкой на данные Worldwide Cost of Living Index.

При этом Цюрих в прошлом году занимал шестую строчку, а Сингапур – вторую. У Женевы год назад было седьиое место.

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Такой заметный скачок швейцарских городов в рейтинге эксперты объясняют укреплением швейцарского франка, а также высокими ценами на продукты питания, товары для дома и отдых. В Сингапуре, тем временем, была отмечена дорогая стоимость транспорта и одежды.

Дамаск (Сирия) остается самым дешевым городом в мире – у него 173 место. Тегеран (Иран) и Триполи (Ливия) также находятся в самом низу рейтинга, заняв 172-е и 171-е места соответственно.

Согласно исследованию, средняя стоимость жизни в мире этом году выросла на 7,4%. Быстрее всего росли цены на продукты. И хотя это немного ниже скачка на 8,1%, зафиксированного в 2022 году, цифры остаются значительно выше "исторических тенденций".

Вместе с тем, цены на коммунальные услуги, которые оказались самой быстрорастущей категорией в 2022 году, на этот раз показали наименьший уровень инфляции.

Эксперты отмечают, что рост цен в этом году начал замедляться в результате восстановления цепочкек поставок после того, как Китай снял ограничения из-за Covid-19 в конце 2022 года. Одновременно цены на продукты продолжают расти, поскольку ритейлеры перекладывают более высокие расходы на потребителей.

В то же время, на цены оказывают влияние новые вооруженные конфликты и экстремальные погодные условия.

"Дальнейшая эскалация войны между Израилем и Хамасом приведет к росту цен на энергоносители, в то время как более сильное, чем ожидалось, воздействие Эль-Ниньо приведет к еще большему росту цен на продукты питания", – пояснила экономист Упасана Датт.

Самые дорогие города мира в 2023 году

1. Цюрих (Швейцария) и Сингапур.

3. Нью-Йорк (США) и Женева (Швейцария).

5. Гонконг .

6. Лос-Анджелес (США).

7. Париж (Франция).

8. Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания).

10. Сан-Франциско (США).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали лучшие страны мира для удаленщиков – и они совсем недешевые.

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