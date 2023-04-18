В топ-5 попали Гамбург, Мюнхен, Эдинбург, Фару и Дублин.

Немецкие Гамбург и Мюнхен заняли первое и второе места в свежем рейтинге самых безопасных городов Европы для туристок, путешествующих самостоятельно.

Как пишет Travel Off Path, сольные путешествия в этом году оказались в тренде, а большинство тех, кто хочет путешествовать в одиночку, составляют женщины.

Так, по последним данным booking.com, 84% индивидуальных путешественников по всему миру – это женщины, а данные Google показывают, что 55% поисковых запросов "индивидуальные путешествия" исходят от женщин, особенно женщин-миллениалов.

Видео дня

Свежий рейтинг был составлен компанией Kipling на основе таких данных, как предложения по досугу, достопримечательности, групповые занятия, транспорт, безопасность и гендерное равенство.

Топ-20 самых безопасных городов Европы для женщин-туристок 2023

1. Гамбург (Германия).

2. Мюнхен (Германия).

3. Эдинбург (Шотландия).

4. Фару (Португалия).

5. Дублин (Ирландия).

6. Прага (Чехия).

7. Ираклион (Греция).

8. Хельсинки (Финляндия).

9. Краков (Польша).

10. Цюрих (Швейцария).

11. Берлин (Германия).

12. Порту (Португалия).

13. Валенсия (Испания).

14. Вена (Австрия).

15. Малага (Испания).

16. Стокгольм (Швеция).

17. Дюссельдорф (Германия).

18. Лиссабон (Португалия).

19. Женева (Швейцария).

20. Осло (Норвегия).

Как сообщал УНИАН, ранее немецкую столицу Берлин признали городом с лучшей системой общественного транспорта в мире.

Вместе с тем, Германию не так давно назвали худшим местом для проживания экспатов, поскольку слишком много местных факторов мешают иностранцам обустроиться в стране.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.