В топ-5 попали сразу четыре европейские столицы.

Немецкую столицу Берлин признали городом с лучшей системой общественного транспорта в мире.

Как пишет CNN, в рамках исследования от издателя путеводителей Time Out были опрошены 20 тысяч человек в 50 городах мира, чтобы узнать, как они относятся к местным системам общественного транспорта.

В итоге оказалось, что в новом рейтинге доминируют Европа и Азия – первая десятка полностью состоит из городов на этих континентах. Также в списке, состоящем всего из 19 направлений, есть три города в Северной Америке, тогда как остальные континенты не представлены вовсе.

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Города мира с лучшим общественным транспортом

1. Берлин, Германия.

2. Прага, Чехия.

3. Токио, Япония.

4. Копенгаген, Дания.

5. Стокгольм, Швеция.

6. Сингапур.

7. Гонконг.

8. Тайбэй, Тайвань.

9. Шанхай, Китай.

10. Амстердам, Нидерланды.

11. Лондон, Великобритания.

12. Мадрид, Испания.

13. Эдинбург, Великобритания.

14. Париж, Франция.

15. Нью-Йорк, США.

16. Монреаль, Канада.

17. Чикаго, США.

18. Пекин, Китай.

19. Мумбаи, Индия.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как таксисты чаще всего "разводят" туристов. Чтобы не попасть на крючок недобросовестных "бизнесменов", достаточно следовать нескольким простым правилам, ну или пользоваться общественным транспортом вместо такси.

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