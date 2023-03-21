Среди основных проблем при обустройстве в Германии назвали сложности при поиске жилья, бюрократию и язык.

Новое исследование назвало Германию худшим местом для проживания экспатов, которые переезжают в страну как специалисты из-за работы.

Как пишет Express, в рамках исследования команда InterNations попросила экспатов оценить страну своего временного пребывания в зависимости от того, насколько легко там было обустроиться. Среди прочего, в опросе были заданы вопросы о таких ключевых факторах, как поиск жилья, бюрократия и язык. Именно эти проблемы больше всего разочаровали экспатов, переехавших в Германию.

Так, почти каждый шестой из опрошенных считает, что в Германии трудно найти жилье, в то время как более половины считают, что его трудно себе позволить. "На поиск даже временного жилья может уйти до трех месяцев", – пожаловался один из опрошенных.

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Президент Немецкой федерации собственности Андреас Маттнер подтвердил, что страна находится в тяжелом жилищном кризисе, и предупредил, что в 2024 году примерно 1,4 миллиона потенциальных арендаторов могут не найти квартиру в Германии. Поэтому правительство страны призывают сосредоточиться на жилищном строительстве.

Как поясняют эксперты, в Германии очень высокий процент арендаторов, и только 50% немцев владеют собственным жильем. Потому рынок аренды может быть очень конкурентным, особенно в крупных городах страны. При этом экспаты должны будут представить доказательства своего дохода и кредитный отчет, если они хотят подать заявку на аренду недвижимости в Германии.

Германия также упала в рейтинге из-за языка: почти половина опрошенных экспатов заявили, что там трудно жить, не говоря по-немецки. Более половины из них при этом считают, что этот язык трудно выучить. Экспатам также может быть очень трудно преуспеть в Германии, не говоря по-немецки – хотя многие люди в крупных городах страны говорят по-английски, за их пределами с этим гораздо сложнее.

Кроме того, экспаты жалуются на бюрократию в Германии – более половины из них столкнулись с трудностями при общении с местными властями. Многие важные документы обрабатываются в стране в бумажном, а не в цифровом виде, что серьезно замедляет процессы. Потому экспатам нужно будет набраться терпения и при необходимости обратиться за помощью к юристам.

"Я действительно ненавижу немецкую бюрократию. Особенно то, что ничего не оцифровано! Требуется целая вечность, чтобы связаться с любым из местных органов власти, чтобы обсудить вид на жительство и тому подобное", – пожаловался экспат из Польши.

Топ-10 худших стран для экспатов:

1. Германия.

2. Япония.

3. Китай.

4. Кувейт.

5. Италия.

6. Греция.

7. Вьетнам.

8. Чехия.

9. Франция.

10. Мальта.

Украинцы в Германии

По данным ООН, на февраль 2023 года в Европе оставались около 4,8 млн украинских беженцев. При этом больше всего из них проживали в Польше (1,5 млн), Германии (900 тыс.) и Чехии (500 тыс).

При этом власти Германии оказалисьнедовольны тем, что страны Западной Европы приняли у себя слишком мало беженцев из Украины, по сравнению с ее странами-соседями.

В то же время немецкие власти заявили, что украинцы, ищущие убежище из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, помогли уменьшить нагрузку на рынок труда Германии.

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