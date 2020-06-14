В "Борисполе" объяснили, почему авиакомпании "очень настороженно" готовятся к возобновлению рейсов

С 15 июня Украина возобновит международное авиасообщение.

Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение, однако авиакомпании не спешат возобновлять рейсы, поскольку многие страны сохранили ограничения на въезд.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" директор по стратегическому развитию аэропорта "Борисполь" Антон Борисюк.

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По его оценкам, Украина будет возвращаться к объемам авиаперевозок, которые были в карантин, минимум 2-3 года.

"Самое главное, что дата возобновления авиаперелетов названа – это 15 июня. Но авиакомпании очень настороженно готовятся к возобновлению рейсов. Чуда 15 июня не произойдет. У нас не появятся ни 10, ни 20, ни 30 международных рейсов", - сказал Борисюк.

Директор по стратегическому развитию "Борисполя" отметил, что пока можно говорить только о регулярных рейсах по Украине.

"Я думаю, что через две недели мы увидим стабильное расписание международных авиарейсов. Средняя цена на рейсы по Украине 1200-1500 гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 15 июня Украина возобновит международное авиасообщение.

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