Между 0:00 и 5:00 в Берлине запрещено взлетать и садиться регулярным рейсам.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair был вынужден прервать посадку в аэропорту столицы Германии Берлина и приземлиться в 250 км в Ганновере. Причиной стал запрет приземлений после полуночи, информирует Bild.

Отмечается, что лайнер вылетел из Гран-Канарии в Берлин с запланированным прибытием в 22:50. При этом, согласно данным бортового радара, самолет задержался, и приближался к немецкой столице в 23:59.

"Ровно в полночь пилот прервал посадку и начал снова набирать высоту, чтобы лететь в Ганновер. ... Самолету пришлось взлететь за 3,7 километра от взлетно-посадочной полосы и пролететь еще 250 километров до Ганновера. Там самолет приземлился в 00:36", - говорится в материале.

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СМИ уточняет, что между 0:00 и 5:00 в Берлине запрещено взлетать и садиться регулярным рейсам. В случае игнорирования запрета авиаперевозчику грозит штраф до 50 тысяч евро.

Последний инцидент с самолетом Ryanair

Как сообщал УНИАН, в конце декабря самолет Ryanair, следовавший в Австрию, приземлился в Чехии. Это произошло из-за проблем с GPS и плохой видимости.

ирландская авиакомпания отреагировала на сообщения австрийских СМИ о том, что рейс Ryanair из столицы Латвии Риги в Вену перенаправили в чешский Брно якобы из-за того, что над Польшей был заглушен GPS-сигнал в связи с войной в Украине. Впоследствии пассажиров автобусом доставили в Вену.

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