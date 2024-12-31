Причиной перенаправления лайнера стали проблемы с GPS.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший в столицу Австрии Вену, был вынужден приземлиться в Чехии из-за проблем с GPS и плохой видимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию перевозчика.

Отмечается, что ирландская авиакомпания отреагировала на сообщения австрийских СМИ о том, что рейс Ryanair из столицы Латвии Риги в Вену перенаправили в чешский Брно якобы из-за того, что над Польшей был заглушен GPS-сигнал в связи с войной в Украине. Впоследствии пассажиров автобусом доставили в Вену.

"Рейс FR748 ... был перенаправлен в Брно из-за незначительной технической проблемы с системой GPS в сочетании с низкой видимостью (туман) в Вене", - говорится в заявлении Ryanair.

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Последние инциденты с самолетами

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Из 67 человек на борту выжили 29.

Также мы информировали, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет. На борту был 181 человек. Лайнер вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.

Это самая смертоносная авиационная катастрофа, которая произошла в Южной Корее с 1997 года, когда Boeing 747 корейских авиалиний разбился в джунглях Гуама, в результате чего погибли 228 человек.

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