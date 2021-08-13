Пассажиры прибыли к гейту за 17 минут до запланированного окончания посадки.

Лоукостер Ryanair попал в скандал, оставив часть пассажиров - в общем, 13 человек - в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Мелитопольского горсовета Ирина Славова, чья дочь оказалась среди "забытых" авиаперевозчиком.

Инцидент произошел на рейсе Киев — Краков 12 августа. Среди оставленных в пункте отправления людей оказались десять украинских детей, двое сопровождавших их взрослых и один гражданин Польши.

Славова утверждает, что группа, в которой была ее дочь, направлялась в Краков, где должны были пробыть 10 дней по программе обмена "Театр без границ".

Читайте такжеЛетели свиньи: поведение пассажиров самолета Харьков - Хургада попало на видеоВ аэропорт они прибыли вовремя и за 2 часа до вылета заняли очередь на регистрацию. Однако процесс регистрации затянулся из-за множества вылетов в Европу.

Пройдя регистрацию и паспортный контроль, первые участники группы побежали к гейту предупредить экипаж самолета о задержке. Прибыв к воротам за 17 минут до вылета, они обнаружили, что дверь уже закрыта, а самолет опустил трап.

Еще через 20 минут работники аэропорта сообщили группе, что самолет улетел без них.

"Как можно было оставить группу детей, в том числе и несовершеннолетних? Почему не искали и не звали 12 человек? Всегда кто опаздывает, делают сообщение и ждут. Тут все звали на помощь, а остались в ситуации – сам на сам", - возмущается Славова.

Все претензии руководителям группы в аэропорту посоветовали направить перевозчику. А поскольку следующий доступный авиарейс на Краков был лишь на следующий день, то детей отправили в Польшу на автобусе.

В комментариях Ирина Славова добавила, что к решению конфликта подключилось правительство Польши, которое подготовило документы для обращения в суд против Ryanair.

Это уже не первый подобный инцидент с авиаперевозчиком за последнее время. Две недели назад в Польше 30 пассажиров Ryanair не смогли вылететь в Болгарию, потому что пилот не пустил их на борт и улетел с их багажом.

Автор: Станислав Кожемякин