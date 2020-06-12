Пуэрто-Рико после карантина начинает туристический сезон и открывает пляжи

Пуэрто-Рико будет официально готов принять туристов, начиная с 15 июля, проверки в аэропортах продолжатся.

Губернатор Пуэрто-Рико объявил, что страна снимет почти все ограничения, направленные на обуздание распространения коронавируса, что означает, что пляжи, церкви и предприятия, включая кинотеатры и спортивные залы по всей территории, вновь откроются после трех месяцев карантина.

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Кроме того, объявлено о начале туристического сезона, с проверками в аэропортах, передает medikforum. Губернатор Ванда Васкес заявила, что изменения начнутся с 16 июня, когда предприятиям также будет разрешено работать без выходных и ресторанам с пропускной способностью 50%. Однако она изменила действующий комендантский час, который будет действовать в течение двух недель с 22:00 до 5:00. Она также сказала, что Пуэрто-Рико будет официально готов принять туристов, начиная с 15 июля, и что проверки в аэропортах продолжатся.

Секретарь департамента здравоохранения Лоренцо Гонсалес предупредил людей о необходимости поддерживать социальное дистанцирование по мере открытия острова.

Власти предупредили, что ограничения вернутся, если число случаев, смертей или госпитализаций возрастет. Кроме того, общественный транспорт, включая автобусы и поезда, не будет работать.

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