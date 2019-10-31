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Под угрозой разрушения: Всемирный фонд памятников определил объекты культурного наследия, нуждающиеся в реставрации

13:31, 31 октября 2019
Новости туризма
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Национальной парк Тушети из Грузии попал в список / фото: wmf.org/2020Watch

На официальном сайте Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund) опубликовали список объектов культурного наследия 2020 года, которые нуждаются в срочной реставрации.

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Всего в список попали 25 туристических объектов исторического и культурного наследия из 22 стран.

Под угрозой оказался, в частности, собор Нотр-Дам, который был почти разрушен во время пожара, произошедшего в начале этого года. Также в списке оказался заповедник Медвежьи уши в американском штате Юта после сокращения бюджета на мероприятия по охране окружающей среды президентом США Дональдом Трампом.

Перечень памятников, которые нуждаются в реставрации:

  1. Кутаммаку, Того и Бенин
  2. Онтарио-Плейс, Канада
  3. Национальный парк Рапануи, остров Пасхи, Чили
  4. Дворец Алексан, Асьют, Египет
  5. Нотр-Дам де Пари, Париж, Франция
  6. Виадук Беннерли, Илкстон, Великобритания
  7. Национальный парк Тушети, Грузия
  8. Пряничные домики, Порт-о-Пренс, Гаити
  9. Водная система Деканского плоскогорье, Индия
  10. Крытый стадион Сардар Патель, Мумбай, Индия
  11. Усыпальница Мам Рашан, Ирак
  12. Общественная баня Инари-Ю, Токио, Япония
  13. Район Ивамацу, Япония
  14. Национальный канал, Мехико, Мексика
  15. Традиционные бирманские фермерские дома из дерева тика, Бирма
  16. Храм Чойжин Ламин, Улан-Батор, Монголия
  17. Статуи Шивы и чайтья в долине Катманду, Непал
  18. Базар Анаркали, Лахор, Пакистан
  19. Долина Урубамба, Перу
  20. Часовня Киндлера, Лодзь, Польша
  21. Дома с двориками Кордовы, Испания
  22. Национальный памятник Медвежьи уши, Юта, США
  23. Исторический район в Центральном Агирре, Пуэрто-Рико
  24. Здание Вулворта, Сан-Антонио, США
  25. Синагога, Бухара, Узбекистан

Всемирный фонд памятников − это международная некоммерческая организация, которая занимается вопросами охраны исторической архитектуры и объектов культурного наследия во всем мире: проводит исследовательские работы, предоставляет адвокатские услуги, гранты, организует образовательные и учебные программы.

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