Под угрозой разрушения: Всемирный фонд памятников определил объекты культурного наследия, нуждающиеся в реставрации

Всего в перечне 25 туристических объектов исторического и культурного наследия из 22 стран.

На официальном сайте Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund) опубликовали список объектов культурного наследия 2020 года, которые нуждаются в срочной реставрации.

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Всего в список попали 25 туристических объектов исторического и культурного наследия из 22 стран.

Под угрозой оказался, в частности, собор Нотр-Дам, который был почти разрушен во время пожара, произошедшего в начале этого года. Также в списке оказался заповедник Медвежьи уши в американском штате Юта после сокращения бюджета на мероприятия по охране окружающей среды президентом США Дональдом Трампом.

Перечень памятников, которые нуждаются в реставрации:

Кутаммаку, Того и Бенин Онтарио-Плейс, Канада Национальный парк Рапануи, остров Пасхи, Чили Дворец Алексан, Асьют, Египет Нотр-Дам де Пари, Париж, Франция Виадук Беннерли, Илкстон, Великобритания Национальный парк Тушети, Грузия Пряничные домики, Порт-о-Пренс, Гаити Водная система Деканского плоскогорье, Индия Крытый стадион Сардар Патель, Мумбай, Индия Усыпальница Мам Рашан, Ирак Общественная баня Инари-Ю, Токио, Япония Район Ивамацу, Япония Национальный канал, Мехико, Мексика Традиционные бирманские фермерские дома из дерева тика, Бирма Храм Чойжин Ламин, Улан-Батор, Монголия Статуи Шивы и чайтья в долине Катманду, Непал Базар Анаркали, Лахор, Пакистан Долина Урубамба, Перу Часовня Киндлера, Лодзь, Польша Дома с двориками Кордовы, Испания Национальный памятник Медвежьи уши, Юта, США Исторический район в Центральном Агирре, Пуэрто-Рико Здание Вулворта, Сан-Антонио, США Синагога, Бухара, Узбекистан

Всемирный фонд памятников − это международная некоммерческая организация, которая занимается вопросами охраны исторической архитектуры и объектов культурного наследия во всем мире: проводит исследовательские работы, предоставляет адвокатские услуги, гранты, организует образовательные и учебные программы.