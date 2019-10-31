Под угрозой разрушения: Всемирный фонд памятников определил объекты культурного наследия, нуждающиеся в реставрации
На официальном сайте Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund) опубликовали список объектов культурного наследия 2020 года, которые нуждаются в срочной реставрации.
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Всего в список попали 25 туристических объектов исторического и культурного наследия из 22 стран.
Под угрозой оказался, в частности, собор Нотр-Дам, который был почти разрушен во время пожара, произошедшего в начале этого года. Также в списке оказался заповедник Медвежьи уши в американском штате Юта после сокращения бюджета на мероприятия по охране окружающей среды президентом США Дональдом Трампом.
Перечень памятников, которые нуждаются в реставрации:
- Кутаммаку, Того и Бенин
- Онтарио-Плейс, Канада
- Национальный парк Рапануи, остров Пасхи, Чили
- Дворец Алексан, Асьют, Египет
- Нотр-Дам де Пари, Париж, Франция
- Виадук Беннерли, Илкстон, Великобритания
- Национальный парк Тушети, Грузия
- Пряничные домики, Порт-о-Пренс, Гаити
- Водная система Деканского плоскогорье, Индия
- Крытый стадион Сардар Патель, Мумбай, Индия
- Усыпальница Мам Рашан, Ирак
- Общественная баня Инари-Ю, Токио, Япония
- Район Ивамацу, Япония
- Национальный канал, Мехико, Мексика
- Традиционные бирманские фермерские дома из дерева тика, Бирма
- Храм Чойжин Ламин, Улан-Батор, Монголия
- Статуи Шивы и чайтья в долине Катманду, Непал
- Базар Анаркали, Лахор, Пакистан
- Долина Урубамба, Перу
- Часовня Киндлера, Лодзь, Польша
- Дома с двориками Кордовы, Испания
- Национальный памятник Медвежьи уши, Юта, США
- Исторический район в Центральном Агирре, Пуэрто-Рико
- Здание Вулворта, Сан-Антонио, США
- Синагога, Бухара, Узбекистан
Всемирный фонд памятников − это международная некоммерческая организация, которая занимается вопросами охраны исторической архитектуры и объектов культурного наследия во всем мире: проводит исследовательские работы, предоставляет адвокатские услуги, гранты, организует образовательные и учебные программы.