В Египте назвали дату открытия границ для туристов: что изменится на курортах

Загруженность отелей позволили увеличить до 75%.

Египет с 1 июля откроет международное авиасообщение с главными морскими курортами страны для иностранных туристов.

Об этом накануне сообщили в правительстве страны, передает ТСН.

В частности, будут открыты Южный Синай, где расположены Шарм-эль-Шейх и Дахаб, провинция Красное море, где расположены курорты Хургада и Марса-эль-Алам, а также город Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.

Кроме курортов, международное авиасообщение с другими городами страны останется закрытым до дальнейших сообщений.

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В мае египетским отелям разрешили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности. На протяжении следующих двух недель в стране должны ослабить некоторые другие ограничения, включая сокращение на один час ночного комендантского часа. Также будет продлено время работы магазинов.

Власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку отелей до 75%. В то же время туристам не рекомендуют употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом необходимо уведомить администрацию отеля.

Туроператоры отмечают, что в случае заражения коронавирусом во время отдыха в Египте туристу предоставят лекарства и необходимое лечение за счет созданного в стране фонда для борьбы с COVID-19.

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В аэропорту вылета отдыхающему необходимо будет заполнить документ, который подтверждает, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, которые прибывают из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенного не более чем за 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту после прилета и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата примерно через четыре часа.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в Египте, который сообщил об открытии курортного сезона, зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.

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