Новые правила начнут действовать с 26 июля.

Правительство Португалии откроет границы страны для украинских туристов. Новые правила начнут действовать с 26 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - говорится в сообщении.

Украинцам временно разрешили въезд на континентальную часть Португалии - с полуночи 26 июля до 23:59 8 августа. Решение могут изменить в любой момент.

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Что нужно для въезда в Португалию:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

быстрый тест на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов.

Кроме того, въехать в страну можно при наличии COVID-сертификата, изданного в любой стране ЕС.

Если COVID-сертификата нет, то нужно иметь при себе следующие документы:

вид на жительство в Португалии и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа, или справка с результатами теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов;

документы, подтверждающие статус "члена семьи гражданина ЕС" и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа, или справка с результатами теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов.

В то же время на Мадейру и Азорские острова украинцы могут въезжать с любой целью.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне премьер Денис Шмигаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

В последние дни все больше стран начали открывать границы для украинских туристов. Так, 19 июля свои границы для граждан Украины открыла Латвия. Перед этим для украинцев открылись Дания и Бельгия.

Кроме этого, 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств должно в ближайшее время утвердить применение в Евросоюзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

21 июля в СМИ появилась информация, что еще шесть стран Европы могут открыть свои границы для граждан Украины.

Автор: Светлана Закелова