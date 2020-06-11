Как сообщила пресс-служба компании, с сегодняшнего дня открывается продажа проездных документов для поездов №106/105 Одесса - Киев на станции Винница и №772/771 Хмельницкий - Киев на станции Гнивань.

Акционерная компания «Укрзализныця» возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в Винницкой области.

Как сообщила пресс-служба компании, с сегодняшнего дня открывается продажа проездных документов для поездов №106/105 Одесса - Киев на станции Винница и №772/771 Хмельницкий - Киев на станции Гнивань.

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Также, по данным пресс-службы, с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении Сумы - Винница с отправлением из Сум и Винницы, который будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Отмечается, что восстановлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Сообщается, что билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В пресс-службе напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

«Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытие продажи билетов будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования - № 774/773 Киев - Шостка, который возобновит рейсы с 12 июня.

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