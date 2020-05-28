С 1 июня "УЗ" запускает 42 поезда: продажу билетов откроют в ближайшие дни

Компания будет мониторить ситуацию с распространением вируса и даст дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 1 июня откроет продажу билетов на 42 поезда.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на врио. главы правления Ивана Юрика.

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«С 1 июня «Укрзализныця» планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити + и 32 - дальнего следования. Это примерно треть нашего полного объема перевозок в дальнем сообщении. В первую очередь, мы сейчас готовим подвижной состав Интерсити, СВ и купе. Будем мониторить ситуацию по распространению вируса и дадим дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов», - цитирует пресс-служба Юрика.

По его словам, на эти поезда уже в ближайшие дни будет открыта продажа билетов.

Юрик также добавил, что проводники проинструктированы, что им нужно делать. «Кроме того, как социально ответственная компания, за период карантина мы не уволили ни одного проводника и платили заработную плату в период простоя», - отметил Юрик.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов, открыв продажу билетов.

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