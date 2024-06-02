Движение поездов изменится из-за ремонтных работ в Польше.

С 23 июня по 31 августа поезда №23 Киев - Хелм, №93/94 Харьков - Хелм и №120 Хелм - Днепр будут ездить до/с пограничной станции Дорохуск. Такие изменения связаны с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль как и раньше, в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд до/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск теперь так:

Изменение 1

Двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев - Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, в поезде погранично-таможенный контроль продлится до 08:15.

Видео дня

"Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 будет отправляться из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 - 09:36) и прибывать на станцию Варшава Всходня в 12:31", - отмечают в "Укрзализныце".

Изменение 2

Двухгруппный поезд №120/94 Дорохуск - Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде будут продолжаться проверки.

"Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 - 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Всходней в 06:49", - добавили в сообщении.

Перевозчик напомнил, что пересадка на станции Дорохуск является вынужденно временным шагом, поэтому станция будет доступна только "для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд)".

В то же время поезда №19/20 Киев - Хелм, №119 Днепр - Хелм, №24 Хелм - Киев будут ездить до станции Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев - Варшава - Киев также остается неизменным.

Укрзализныця - последние новости

Как писал УНИАН, 1-2 июня "Укрзализныця" назначила "горный шаттл" из Львова до курортов Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохты и Рахова. Поэтому посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на вебсайте.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" подняла стоимость популярной услуги в поездах впервые за 5 лет. Уже с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: