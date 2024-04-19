Пассажиры, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрелов, получат места в других поездах.

Сегодня, 19 апреля, Россия осуществила массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепре и области, из-за чего есть задержки в прибытии поездов. Как сообщает пресс-служба перевозчика, есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь.

Работа вокзала станции "Днепр" была приостановлена. Впрочем, через час вокзал "Днепр" возобновил свою работу. Поэтому пассажиры поезда №40 Запорожье - Солотвино, который ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции "Днепр".

Кроме того, по состоянию на утро существенно задерживаются следующие поезда:

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№38 Киев – Запорожье;

№733 Днепр – Киев;

№5/215 Черновцы – Запорожье (задержка до получаса).

Отмечается, что пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс.

Атака на Днепр – что известно

В ночь на 19 апреля россияне атаковали город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен. Количество погибших в результате атаки на Днепропетровскую область возросло до восьми. Еще 29 человек получили ранения, из них 14 – были спасены.

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