Поезд назначен на ближайшие выходные. 1 и 2 июня.

"Укрзализныця" назначает "горный шаттл" из Львова к популярным курортам Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Рахов на ближайшие выходные 1-2 июня.

Как говорится в телеграмм-канале "Укрзализныци", поезд №816 Львов - Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22, Ивано-Франковск 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 - 19:14, Татаров-Буковель 19:39 - 19:41, Ворохта 19:52. А 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов по графику: Ворохта 19:52 - 19:56, Ясиня 20:34 - 20:36, Квасы 20:59 - 21:01, Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд №815 Рахов - Львов отправится из Рахова 2 июня в 03:48, Квасы 04:07 - 04:09, Ясиня 04:31 - 04:33, Ворохта 05:12 - 05:18, Татаров-Буковель 05:28 - 05:30, Яремче 06:03 - 06:07, Ивано-Франковск 07:50 - 07:55, прибытие во Львов в 10:07.

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1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) по аналогичному расписанию движения.

"Также поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовец, Белин - в дни курсирования поезда до Рахова)", - отмечают в УЗ.

Отмечается, что посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на веб-сайте https://booking-new.uz.gov.ua/.

Полезные новости для туристов

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" объявила об ускорении поезда из Киева в Варшаву с 9 июня 2024 года - время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск в Польше.

Также автобусный оператор FlixBus объявил о запуске трех новых международных линий из Украины, которые доставят пассажиров в аэропорты трех соседних стран. Этими рейсами украинцы смогут попасть в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

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