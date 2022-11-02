Цены на билеты на поезд "Краматорск – Одесса" стартуют от 364 грн.

"Укрзализныця" открыла продажу на анонсированный ранее ночной рейс №191/192 "Краматорск – Одесса", который начнет курсировать с 6 ноября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Поезд будет отправляться из Краматорска с 6 ноября ежедневно в 15:20 и следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помошную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную. Прибытие в Одессу в 10:57.

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Рейс из Одессы будет отправляться с 5 ноября в 16:51, из Днепра – в 06:27 и прибывать в Краматорск в 12:24.

Отмечается, что продажа осуществляется в приложении, чат-ботах, на сайте "Укрзализныци" и в билетных кассах, цены стартуют от 364 грн.

В пресс-службе также напомнили, что запущенный в прошлом месяце после полугодового перерыва рейс "Киев – Краматорск" также курсирует ежедневно, обслуживается скоростным Hyundai Rotem i имеет заполняемость около 75%.

Новое расписание "Укрзализныци" с ноября 2022 года

28 октября 2022 года "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Пшемысль, Хелм и Венк, 4 введенные в течение 2022 года новые рейса "Интерсити+", а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

С 1 ноября 2022 года в приложении "Укрзализныци", которое запустили летом этого года, можно купить билеты на международные рейсы. В частности, можно приобрести билеты в Польшу (на рейсы в Хелм, Перемышль и Варшаву) и Молдову (поезд "Киев – Кишинев", который начнет курсировать с 5 ноября).

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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