С помощью нового сайта в "Укрзализныце" хотят помочь пассажирам подобрать наиболее удачный или альтернативный маршрут домой или за границу.

"Укрзализныця" создала специальный сайт, где можно узнать обо всех пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и обратно, а также об удобных стыковках с местными железными дорогами и аэропортами.

Ссылка на новый сйт uz-vezemo.com/eu-schedule опубликована в телеграм-канале "Укрзализныци".

"За последние недели "Укрзализныця" наблюдает сбалансирование потоков пассажиров, выезжающих по железной дороге за границу и возвращающихся в Украину. Так, только в течение прошлой недели мы перевезли 30,8 тысяч пассажиров в международном сообщении, из которых 15,5 тысяч уехали из Украины, а 15,3 тысяч – вернулись. Спрос на международные маршруты также продолжает расти: подавляющее большинство поездов в последние недели курсируют с загруженностью 90% и выше", – говорится в сообщении.

С помощью нового ресурса в "Укрзализныце" хотят помочь пассажирам подобрать наиболее удачный или альтернативный маршрут.

Так, например, если нужно вернуться из Вены в Киев, а билеты на прямой поезд №149 "Вена – Киев" закончились, то можно выбрать альтернативный маршрут: купить билеты на поезда ІС105 "Вена – Перемышль" и №54 "Перемышль – Киев", ведь стыковка между ними – идеальные полтора часа в Перемышле.

Ссылки на польские и австрийские билеты тоже можно найти на портале.

Кроме того в "Укрзализныце" напоминают, что добраться до Украины из любой точки мира можно с удобными пересадками на поезда "Укрзализныци" через 5 ближайших аэропортов:

1. Варшава

2. Будапешт

3. Вена

4. Краков (удобно поездом до Перемышля)

5. Жешув (60 мин. автотрансфер до Перемышля)

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что национальный железнодорожный перевозчик пока не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки.

При этом "Укрзализныця" на данный момент продает билеты не раньше, чем за 20 дней до выезда.

Также в "Укрзализныце" назвали самые популярные пассажирские маршруты поездом с начала лета.