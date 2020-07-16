Одесса, Коблево и Кирилловка: какие туристические места больше всего гуглили украинцы

Поисковый интерес в июне вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

В Украине количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.), начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске.

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В соответствии с поисковыми запросами Google, интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно. В целом поисковый интерес в июне вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Заливе.

Десятка популярных направлений для отдыха в Украине по результатам поиска в Google:

Коблево Лазурное Затока Бердянск Одесса Приморск Урзуф Белосарайская коса Киевское море Кирилловка

При этом наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом – рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом – рост 46% по сравнению с прошлым годом; и значительное падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года – минус 83%, а также к экскурсионным турам – минус 56%.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые страны открывают свои границы для украинцев, поэтому есть определенный всплеск интереса к международным туристическим поездкам.

Поисковые запросы отдых в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине за 2 квартал 2020 года. А вся десятка выглядит так:

Турция Албания Египет Болгария Черногория Грузия Мальдивы Бали (Индонезия) Хорватия Греция

Как сообщал УНИАН, Украина и Египет начали переговоры об обновлении сотрудничества в сфере туризма в условиях противодействия распространению пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

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