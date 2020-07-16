Одесса, Коблево и Кирилловка: какие туристические места больше всего гуглили украинцы
В Украине количество поисковых запросов о проживании (отели, апартаменты и т.п.), начало снижаться в феврале, упав на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске.
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В соответствии с поисковыми запросами Google, интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% еженедельно. В целом поисковый интерес в июне вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.
В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Заливе.
Десятка популярных направлений для отдыха в Украине по результатам поиска в Google:
- Коблево
- Лазурное
- Затока
- Бердянск
- Одесса
- Приморск
- Урзуф
- Белосарайская коса
- Киевское море
- Кирилловка
При этом наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом – рост 44% в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом – рост 46% по сравнению с прошлым годом; и значительное падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года – минус 83%, а также к экскурсионным турам – минус 56%.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые страны открывают свои границы для украинцев, поэтому есть определенный всплеск интереса к международным туристическим поездкам.
Поисковые запросы отдых в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине за 2 квартал 2020 года. А вся десятка выглядит так:
- Турция
- Албания
- Египет
- Болгария
- Черногория
- Грузия
- Мальдивы
- Бали (Индонезия)
- Хорватия
- Греция
Как сообщал УНИАН, Украина и Египет начали переговоры об обновлении сотрудничества в сфере туризма в условиях противодействия распространению пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
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