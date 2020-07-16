Украина и Египет начали переговоры о возобновлении туристического сотрудничества в условиях COVID-19

Переговоры касаются обеспечения прав и интересов украинских граждан, которые находятся с туристической целью или работают в Египте.

Украина и Египет начали переговоры об обновлении сотрудничества в сфере туризма в условиях противодействия распространению пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил в микроблоге Twitter.

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«Начались переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом Аль-Анани. Ключевое - возобновление сотрудничества в сфере туризма в условиях пандемии COVID-19, обеспечение прав и интересов наших граждан, которые находятся с туристической целью или работают в Египте», - сообщил Боднар.

По данным интерактивной онлайн-карты МИД относительно путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), въезд граждан Украины в Египет разрешен.

Однако, если накануне или в момент вылета в Египет из страны проживания эта страна попадет в список стран, объявленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), имеющими высокий уровень заражения населения коронавирусом, путешественники будут обязаны предоставить результаты последнего ПЦР-тестирования (сделанного за 48 часов до даты поездки) при въезде в Египет. Путешественники освобождаются от визового сбора до 31 октября 2020 года.

Также, на практике, к туристам, которые прибывают в Египет после 1 июля 2020 года, предъявляются требования заполнить специальную декларацию при посадке в самолет и пройти температурный скрининг по прибытии.

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