Ожидается, что количество российских туристов резко сократится.

Граждан Российской Федерации на турецких курортах этим летом будет в разы меньше. Такая ситуация сложилась из-за проблем с перелетами и российскими кредитными картами.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что в этом сезоне из РФ могут прилететь в Турцию до 1,7 миллиона туристов, что составляет треть от числа россиян в пролом году. Пока что на июль и август почти нет бронирований. Кроме того, ситуацию осложняют проблемы с перелетами и кредитными картами.

"Раньше россияне прилетали в Анталию чартерными рейсами, но это больше невозможно, мы пытаемся найти решение. Раньше мы принимали от 5 до 9 тысяч гостей в день – в мае этого года мы ожидаем около 500", – рассказали в ассоциации гидов Анталии.

В то же время на турецких курортах надеются, что туристы из Германии компенсируют дефицит россиян и украинцев. Ожидается, что немцев этим летом будет на 40% больше, чем в прошлом. Кроме того, может вырасти на 50% число туристов из Великобритании, а из Польши на 60%.

Также в Турции ждут до 100 тысяч украинцев, в основном женщин и детей, и возможны туристы из Ирана

План по привлечению российских туристов в Турцию: что известно

Власти Турции приняли "дорожную карту" по привлечению туристов из России, включающую три основных пункта.

Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под госгарантии базирующимся в России турецким туроператорам - Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – 300 миллионов долларов.

Второй пункт касается сотрудничества туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, предусматривающее выделение 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из России. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в текущем году гарантировано посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии и будет перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ.

Позже турецкие власти заявили о создании еще одной авиакомпании для российских туристов. Для этих нужд авиаперевозчик планирует использовать четыре самолета.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Анкару за новые туристические маршруты для россиян. Он заявил, что Турция с одной стороны выступает посредником в переговорах и поддерживает Украину важными шагами, а с другой - готовит несколько туристических маршрутов одновременно.

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