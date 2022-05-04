Они отменили свое выступление в одном из турецких отелей.

Известные артисты Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Ани Лорак должны были весной и летом выступить на концерте для россиян в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

После вторжения России в Украину они решили отказаться от этой затеи. Отметим, Валерий Меладзе и Вера Брежнева сразу же выехали из России, а вот где находится сейчас Ани Лорак - неизвестно.

"Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты", - сообщает 5-tv.ru со ссылкой на менеджера отеля.

Напомним, еще 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе первым из артистов призвал остановить войну в Украине. В связи с такой политической позицией его "запретили" в России.

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в РФ, и вовсе выехала за границу, где сейчас помогает беженцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны.

А вот опальная певица Ани Лорак так и не высказалась по поводу войны в родной Украине. При этом известно, что Лорак отменила концерты в РФ, но запланировала тур по Германии.

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