Авиакомпания, получившая название Southwind, официально начнет свою деятельность в конце мая.

Стали известны детали о новой турецкой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на курорты Турции.

Об этом пишет Airport Haber.

Сообщается, что новая авиакомпания, получившая название Southwind, официально начнет свою деятельность в конце мая. Базироваться она будет в Анталии.

Планируется, что вначале Southwind будет эксплуатиовать пять самолетов Airbus – три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

План по привлечению российских туристов в Турцию: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее власти Турции приняли "дорожную карту" по привлечению туристов из России, включающую три основных пункта.

Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под госгарантии базирующимся в России турецким туроператорам, в первую очередь, таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – 300 миллионов долларов. Ожидается, что этотм пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая.

Второй пункт касается уже достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, предусматривающее выделение 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из России. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году гарантировано посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии и будет перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ.

Отметим, Россия уже несколько лет подряд является лидером по количеству отправленных туристов в Турцию. Так, в 2021 году в стране отдохнули почти 4,7 миллиона российских туристов, тогда как в 2022 году Турция ожидала 7 миллионов отдыхающих из России. В январе-феврале этого года поток российских туристов в Турцию увеличился на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с началом войны в марте их количество существенно уменьшилось.