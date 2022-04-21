Компания Mavi Gok Aviation уже получила предварительное разрешение

Турецкие власти создадут еще одну авиакомпанию для российских туристов. Для этих нужд авиаперевозчик планирует использовать четыре самолета.

Об этом сообщает местный портал Airporthaber

По данным управления гражданской авиации Турции, компания Mavi Gok Aviation из Анталии уже получила предварительное разрешение. Полеты будут осуществлять на двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.

Всего компания намерена взять на работу 50 пилотов, но из-за недостаточного количества заявок компания может привлечь иностранных пилотов. По данным портала, Mavi Gok Aviation связана с российской компанией Azur Air.

Изначально в компании планируют работать с российским рынком, но рассматривают возможность расширения географии полетов в дальнейшем.

План по привлечению российских туристов в Турцию: что известно

Власти Турции приняли "дорожную карту" по привлечению туристов из России, включающую три основных пункта.

Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под госгарантии базирующимся в России турецким туроператорам, в первую очередь, таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – 300 миллионов долларов. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая.

Второй пункт касается уже достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, предусматривающее выделение 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из России. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году гарантировано посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии и будет перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ.

Позже в Турции объявили, что в конце мая запустят новую авиакомпанию исключительно российских туристов на курорты Турции.

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