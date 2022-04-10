Также планируется выделить кредит на 300 млн долларов турецким туроператорам, работающим в России.

В Турции разрабатывают идею создания новой авиакомпании, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на турецкие курорты, после того как Европейское агентство по безопасности полетов приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний России.

Это предусматривается в рамках правительственной "дорожной карты" по привлечению туристов из РФ, пишет газета Sabah.

Сообщается, что на данный момент программа включает три основных пункта.

Первый пункт касается оказания кредитной поддержки под госгарантии базирующимся в России турецким туроператорам, в первую очередь, таким компаниям, как Anex, Pegas и Coral. Общая сумма кредита – 300 миллионов долларов. Ожидается, что этотм пакет поддержки будет объявлен в первую неделю мая.

Второй пункт касается уже достигнутой договоренности о сотрудничестве туроператоров с крупнейшим авиаперевозчиком Турции Turkish Airlines, предусматривающее выделение 1,5 миллиона мест для "пакетных" туристов из России. Еще 500 тысяч российских туристов обещает перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким образом, в 2022 году гарантировано посетить Турцию смогут 2 миллиона российских туристов.

Третий пункт предусматривает возможность создания новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии и будет перевозить только туристов из России в Турцию. В случае создания этой компании власти Турции рассчитывают привлечь дополнительно 1 млн туристов из РФ.

Отметим, Россия уже несколько лет подряд является лидером по количеству отправленных туристов в Турцию. Так, в 2021 году в стране отдохнули почти 4,7 миллиона российских туристов, тогда как в 2022 году Турция ожидала 7 миллионов отдыхающих из России. В январе-феврале этого года поток российских туристов в Турцию увеличился на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с началом войны в марте их количество существенно уменьшилось.

Как сообщал УНИАН, Turkish Airlines оказалась одной из немногих зарубежных авиакомпаний, продолживших летать в Россию после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, хоть и сократив количество рейсов до минимума.

Кроме того, после шквала критики, турецкие авиалинии все же запретили гражданам России летать на ее самолетах в другие страны мира, кроме Турции.

Вместе с тем, Турция стала одной из примерно десятка стран мира, которые согласились признавать карты российской платежной системы "Мир".