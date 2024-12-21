Если вы уже насмотрелись в этом году на снег и зимнюю грязь, встретить Новый год можно и в значительно более теплом климате.

Хотя зимний отдых традиционно ассоциируется со снегом и морозами, на самом деле есть отличная альтернатива для отпуска под Новый год - теплые прибрежные курорты Испании. Издание Traveloffpath назвало 4 испанских города, где можно прекрасно отдохнуть в этом зимнем сезоне.

Эстепона

Живописный городок расположен в южном регионе Коста-дель-Соль, то есть "Солнечном побережье" Испании. Эстепона имеет лишь около 77 000 населения, что делает ее гораздо спокойнее, чем Малага или Марбелья.

Здесь есть живописный Старый город с украшенной цветами площадью Пласа-де-лас-Флорес, песчаные пляжи и немало уютных ресторанов. Там вы найдете вкусные тапас, ароматные средиземноморские салаты и только что выловленные андалузские пескадо.

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Выбрав бюджетный отель, вы будете тратить от 57 до 118 долларов за ночь.

Альхесирас

Недалеко от Эстепоны, всего в 35 минутах езды на юго-запад, лежит городок Альхесирас, тоже залитый теплым зимним солнцем. Многие туристы выбирают этот городок для промежуточной остановки на пути в Малагу.

Расположенный в самой южной точке Европы, прямо напротив Африки, этот город имеет выразительный субтропический климат с минимальными осадками в межсезонье, большим количеством солнечного света и температурой зимой до 20 градусов тепла.

Недостаточно тепло для купания, но идеально подходит для солнечных ванн и осмотра достопримечательностей: главные достопримечательности города включают белый песчаный пляж Гетарес, минималистичную барочную церковь Пальмовой Богоматери, площадь Плаза Альта, окруженную оживленными кафе, и пышный, Парк Марии Кристины, усеянный фонтанами.

Ночь в бюджетном отеле в Альхесирасе в этом сезоне будет стоить от 47 до 61 доллара.

Альмерия

Если вас больше всего интересует древнее наследие, отправляйтесь в уютную Альмерию на юго-востоке Испании, укреплённый средиземноморский порт, наполненный средневековыми памятниками, над которым доминирует Алькасаба, впечатляющая крепость, сидящая на вершине скалистого холма.

В центре города расположен собор Альмерии, пожалуй, один из самых красивых в Испании с его высокими арками и ребристым готическим потолком, а его извилистые улицы и великолепные площади, окружённые нарядными зданиями, просто готовые декорации для селфи.

Лучшие бюджетные отели в Альмерии в этом сезоне обойдутся вам в 36 - 54 доллара за ночь.

Ла Манга

Протянувшись в бирюзовое Средиземное море на колоссальные 20 км, Ла-Манга является естественной приморской косой, заполненной кондоминиумами и отелями вдоль золотистых песчаных пляжей по обе стороны.

Здесь круглый год доступны водные виды спорта, такие как виндсерфинг, не говоря уже о солнечных ваннах. Также вы можете исследовать соседний региональный парк Кальбланке, усеянный песчаными дюнами и солончаками, и покататься на велосипеде вдоль набережной Ла-Манга.

Лучшие бюджетные отели в Ла Манга в этом сезоне будут стоить вам от 64 до 144 долларов за ночь.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, Lonely Planet назвал лучшие места в Южной Америке, которые обязательно стоит посетить. Регион предлагает туристам как великолепную природу, так и яркое культурное наследие.

Также мы рассказывали о десяти местах в мире, которые стоит посетить гурманам в 2025 году. В список попали страны от Европы до Африки.

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