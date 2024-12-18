Гастротуризм пользуется все большей популярностью, поскольку многие люди стараются познавать культуру других стран в том числе с помощью еды. Иногда она местная кухня поражает их настолько, что они влюбляются в нее на всю жизнь.
Для тех, кто ищет свежие гастрономические впечатления, влиятельный туристический журнал Condé Nast Traveler составил список из десяти мест по всему мира, которые стоит посетить в 2025 году в поисков новых вкусов.
10 лучших мест мира для любителей покушать в 2025 году
- Долина Клэр, Австралия: всемирно известные виноградники, семейные отели-рестораны и уединенние
- Дубай, ОАЭ: региональные вкусы и нестандартные концепции питания
- Генуя, Италия: удивительная смесь проверенной классики и новых подходов к приготовлению блюд старой школы
- Гоа, Индия: оригинальные концепции пивоварения
- Айлей, Шотландия: рай для любителей скотча
- Кигали, Руанда: экстравагантные панафриканские блюда, основанные на региональных ингредиентах, и крафтовое кофе
- Лима, Перу: изысканные блюда в городе, известном своими дегустационными меню
- Лофотенские острова, Норвегия: местные блюда в лучшем виде, одна из лучших выпечек в Европе и ужин под северным сиянием
- Пуэрто-Рико, территория США: классические блюда Карибского бассейна и первый на острове фестиваль еды и вина
- Вашингтон, США: кулинарная культура, которая стремительно развивается и поражает разнообразием
Как сообщал УНИАН, ранее свежий рейтинг Chef’s Pencil определил самые дорогие мишленовские рестораны мира. В первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.
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