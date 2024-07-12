Возглавила рейтинг Хорватия, омываемая лазурными водами Адриатического моря.

Туристы выбирают себе пляжное направление для отдыха по разным критериям. Для кого-то важнее всего, чтобы отдых на пляже был дешевым, а кто-то ищет локации с лучшими фонами для фото под Инстаграм. Некоторым же путешественникам важнее всего, чтобы вода на этих пляжах была идеально чистой и прозрачной.

Туристическое издание Travel Off Path со ссылкой на свежие отчеты Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде определило три страны Европы, где туристов ждут самые чистые прибрежные воды.

1. Хорватия. Франция, Испания и Италия, возможно, по-прежнему остаются главными направлениями, которые приходят на ум при бронировании следующей поездки в Европу, но Хорватия не сильно от них отстает. Такие популярные города, как Дубровник, уже давно атакуют толпы путешественников, забивая его очаровательные исторические улочки и живописные морские берега.

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При этом 99,1% из 894 протестированных мест вдоль завораживающего побережья Хорватии получили оценку "отлично", а потому туристы здесь могут рассчитываться на идеальные голубые воды и первоклассные курорты.

Впрочем, туристам, которые хотят избежать толп, советуют выбирать менее известные курорты на островах недалеко от побережья, такие как Хвар.

2. Греция. Эта древняя страна может предложить туристам гораздо больше, чем просто пляжи, однако именно перспектива первокласного отдыха на идеально чистых морских пляжах привлекает туристов в Грецию каждое лето – даже несмотря на адскую жару и масштабные лесные пожары.

Самыми популярным направлениями в греции являются исторические культурные города Афины и Салоники, а также острова Санторини, Миконос и Родос.

Однако эксперты напоминают: всего вдоль греческой береговой линии с прозрачными голубыми водами и белоснежными песками простираются около 1400 островов, из которых заселены только 227. Так что у туристов, которые ищут уединения, есть где разгуляться.

Если же не хочется сильно отдаляться от цивилизации, туристам советуют обратить внимание на спокойный приморский город Ханья на острове Крит, где, к тому же, отдых обходится дешевле, а туристов угощают невероятными морепродуктами и одними из лучших вин.

3. Кипр. Этот небольшой остров между Грецией и Турцией, с роскошными курортами, голубыми водами и феноменальной кухней, с каждым годом становится все популярнее, хотя его по-прежнему часто затмевают другие средиземноморские страны.

В последние годы местные курорты Пафос и Ларнака принимают все больше рейсом, однако туристам, желающим сэкономить и избежать толп советуют ехать на Кипр осенью – к тому же, тогда там намного комфортнее отдыхать, чем экстремально жарким летом.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие малоизвестные пляжные направления Европы, где можно позагорать без толпы.

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