Если вы хотите сбежать от холодов и понежится под солнцем, то вам стоит обратить внимание на этот маленький, но оживленный остров.

Кабо-Верде - островная африканская страна, куда многие туристы едут зимой из-за ее отличных песчаных пляжей, минимального количества осадков, приятной температуры и множества приключений.

Сал - самый популярный остров в архипелаге Кабо-Верде и самый посещаемый туристами, пишет Express. Однако, если вы хотите отдыхать в феврале без толп туристов, тогда Сан-Висенте, один из самых маленьких островов Кабо-Верде, может стать для вас идеальным местом.

Февраль считается самым жарким месяцем на Сан-Висенте с температурой 29°C днем ​​и опускается до приятных 24°C ночью. Вода достигает скромных 18 °C.

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Столица Сан-Висенте, Минделу, известна своей культурной и музыкальной жизнью. Здесь оживленный гул музыки звучит изо всех пабов, ресторанов и ночных клубов. Минделу принимает карнавалы в течение всего года.

Старый город Минделу - Морада, был местом первого поселения на острове в 1793 году. Он напоминает о португальском и английском влиянии и является домом для живописных площадей и рынков.

Если вы ищете живописные тропы, то вам обязательно нужно отправиться в поход на Вереда-ду-Монте-Триго. откуда открываются панорамные виды на город. Прогулка ведет через лес Сан-Висенте к нескольким скалистым смотровым площадкам.

Ни одно посещение этого острова не будет полным без удивительного пляжа Лагинья с мягким песком и кристально чистой водой.

Он идеально подходит для купания и охлаждения, и находятся всего в двух шагах от Минделу.

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Если вы хотите наслаждаться природными чудесами мира, но без толп туристов, тогда Швейцария станет идеальной страной. Туристам, любящим безлюдный отдых, Emerald Cruises назвал некоторые менее известные места, которые так же удивительны. Одним из них являются доисторические свайные постройки в Швейцарии, которые датируются 5000 и 500 годами до н. э.

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