В целом в ЕС очень мало по-настоящему плохих мест для купания.

Большинство европейских пляжных курортов от Атлантики до Эгейского моря имеют исключительно безопасные условия для купания. Однако определённая разница всё же есть, и её стоит учитывать, выбирая себе направление для летнего отдыха.

Как пишет Euronews, в 2023 году 85% из 22 тысяч зарегистрированных в Европе официальных мест для купания были отличного качества. Такие направления, как Кипр, Австрия, Хорватия и Греция, лидируют - там не менее 95% мест для купания оценены на отлично.

Хуже ситуация в таких странах как Албания, Бельгия, Эстония, Венгрия и Польша. Там в среднем менее 70% мест для купания соответствуют показателю "отлично".

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Вместе с тем лишь 4% мест для купания в Европе не соответствуют даже минимальным стандартам качества, предусмотренным Директивой по воде для купания в ЕС. К счастью, места, признанные плохими, закрываются на следующий сезон для улучшения ситуации.

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, турист, побывавший в 107 странах мира, назвал шесть самых красивых мест в мире. Он отметил, что выбор зависит от различных критериев. Один из способов оценить место базируется на его природной красоте и ландшафте.

Также мы рассказывали, что в Европе постепенно приобретают популярность курорты с прохладной погодой. Все больше туристов едут не в жаркое Средиземноморье, а куда-то севернее.

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