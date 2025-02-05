Этими красотами можно наслаждаться без нескончаемого количества туристов и не ждать, пока каждый из нх сфотографируется у достопримечательности.

Если вы хотите наслаждаться природными чудесами мира, но без толп туристов, тогда Швейцари станет идеальным вариантом.

В Европе находится наибольшее количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 231 из которых внесены в список природных чудес, пишет Express. Эти достопримечательности привлекают более 100 млн туристов в год.

Для путешественников, которым такое не подходит, Emerald Cruises назвал некоторые менее известные места, которые так же удивительны, но с меньшим количеством людей. Одним из них являются доисторические свайные постройки в Швейцарии, которые датируются 5000 и 500 годами до н. э.

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Эти доисторические руины - все, что осталось от обществ неолита и бронзового века, которые строили свои дома на сваях на болотистых землях. Дома были размещены над землей, чтобы защититься от наводнений.

По данным ЮНЕСКО, поселения представляют собой уникальную группу исключительно хорошо сохранившихся и культурно богатых археологических памятников.

Второй жемчужиной ЮНЕСКО, также находящейся в Швейцарии, являются швейцарские Альпы Юнгфрау-Алеч, предлагающие захватывающие альпийские виды. Это место представляет собой выдающийся пример формирования Высоких Альп, включая самую покрытую льдом часть горного хребта и самый большой ледник в Евразии. Альпы имеют большое разнообразие экосистем, а также демонстрируют влияние изменения климата на свои ледники.

Также в список природных красот, которые нужно посмотреть в Швейцарии, включена долина Лаутербруннен.

Кроме швейцарии аналитики Emerald Cruise включили в список скрытых жемчужин Европы и природный парк Синтра-Кашкайш в Португалии, национальный парк Юстедальсбреен в Норвегии, испанские национальные парки Доньяна, Пикос-де-Эуропа и Тейде, национальный парк Тингветлир в Исландии и национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии.

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