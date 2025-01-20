Эта страна окружена территорией Южно-Африканской Республики.

Когда речь заходит о высокогорных странах, многие люди обычно упоминают Швейцарию или Непал. Тем не менее настоящее государство-рекордсмен находится в Африке, пишет The Mirror.

Отмечается, что Лесото полностью окружена территорией Южно-Африканской Республики. Ни одна часть страны не опускается ниже 1400 метров над уровнем моря.

Лесото славится не только тем, что это самая высокогорная страна в мире, но и своими обширными ландшафтами и уникальной экосистемой. В издании подчеркнули, что эта страна малоизвестна для туристов, но в ней можно найти много интересного.

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Например, Лесото отлично подходит для конного туризма. Во многие из деревень страны можно добраться только верхом, пешком или на легком самолете.

Горы Малути в Лесото тянутся с севера на юг, образуя высокое плато высотой более 2,7 километра. Пик - вершина Табана-Нтленьяна, которая возвышается на 3,48 километра, добавили в издании.

Помимо гор, в стране выделяется контрастными пейзажами. В некоторых частях Лесото можно встретить пустынные пейзажи, а в других - покрытые зеленью равнины.

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