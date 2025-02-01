Они предлагают ничуть не хуже отдых, чем популярные курорты, но за умеренную цену и без толп туристов.

Италия остается одним из самых востребованных у туристов направлений в этом году, поскольку здесь находятся некоторые из самых знаковых достопримечательностей мира, от Римского Колизея до Венеции.

Но, как отмечает Traveloffpath, путешествие в Италию редко обходится без непомерных расходов. К счастью для экономных туристов, не вся Италия дорогая и многолюдная. Есть 3 необычных итальянских города, посещение которых не потребует всех денег мира.

3 лучших города Италии на данный момент

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Согласно новому исследованию, опубликованному Telepass, в настоящее время в центре внимания находятся 3 небольших города в Италии. Они не так заполнены толпами туристов и являются дешевыми альтернативами популярным местам.

На первом месте Тропеа, на самом юге старны, за ней следует Альберобелло, перспективное направление в малоизвестной Апулии, замыкает тройку лидеров Чивита-ди-Баньореджо в центральном регионе.

Что делает их особенными, и сколько стоит их посещение?

Многие считают Чивиту-ди-Баньореджо "умирающим городом" из-за его небольшого и стареющего населения, насчитывающего всего 11 человек. Чивита-ди-Баньореджо, вероятно, является самым близким к средневековому поселению, которое полностью сохранило свой характер с минимальным вмешательством внешнего мира.

Чивита-ди-Баньореджо

Расположенный на холме, он присоединен к более крупной коммуне Баньореджо с населением около 3550 человек, и является главной достопримечательностью, добраться до которой можно только по пешеходному мосту, а посещение обойдется всего в 3 евро.

В городке нужно посмотреть ворота Санта-Марии, построенные этрусками, церковь Сан-Донато, датируемую VII веком, и семейный ресторан Alma Civita, расположенный в средневековом доме.

Перед высоким сезоном за гостевой дом за ночь нужно будет заплатить от $68.

Альберобелло

Самый красивый городок Апулии легко узнать по его вековым каменным хижинам с коническими крышами, известным здесь как трулли, и умеренному климату.

Лучший способ исследовать Альберобелло - просто гулять наугад и заблудиться в лабиринте мощеных улиц м уникальными белеными домами, и самое лучшее, что это не очередной музей под открытым небом.

Местные до сих пор живут в этих трулли, большинство из которых адаптированы для жизни в 21 веке: старые снаружи, современные внутри.

Вы даже можете остановиться в трулли с двумя спальнями и завтраком за $115, а отель в стиле трулли обойдется в $68.

Тропеа

Это уникальный средиземноморский город, отличающийся прибрежными скалами, увенчанными домами пастельных тонов, и золотисто-песчаными пляжами с бирюзовыми водами.

Это в первую очередь место отдыха, заполненное недорогими гостевыми домами, которые стоят всего $26 за ночь.

Тропеа пользуется большой популярностью из-за идеального пляжа, окаймленного скалами.

Легенда гласит, что город был основан самим греческим героем Гераклом, возвращавшимся из Гибралтарского пролива.

Здесь находятся хорошо сохранившиеся средневековые памятники, в том числе нормандский собор XII века и живописный монастырь Санта-Мария-дель-Изола, расположенный на скалистом выступе с видом на море.

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