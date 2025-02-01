Город основан в 4 веке до н. э. и наполнен уникальной природной красотой, из-за чего его популярность росла с годами.

Тем, кто планирует свой следующий итальянский отпуск, не нужно искать дальше, чем Полиньяно-а-Маре.

Это потрясающее место расположено вдоль побережья Валле-д'Итрия и эффектно возвышается на вершине известняковой скалы высотой 20 м, пишет Express. Город основан в 4 веке до н. э. и наполнен уникальной природной красотой, из-за чего его популярность росла с годами. Полиньяно-а-Маре настолько красив, что один из его посетителей считает, что он "должен быть в списке желаний каждого туриста". В целом туристы описывают Полиньяно-а-Маре как область Италии, которая ощущается гораздо более аутентичной, чем многие другие.

Главная площадь городка, известна как площадь Витторио Эммануэля II, и именно там собирается большинство местных жителей. Здесь находится множество кафе и ресторанов, включая небольшой собор.

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После изучения старого города настоятельно рекомендуется отправиться на пляжи Полиньяно-а-Маре, где можно увидеть скалистые утесы, кристально чистую воду и галечные бухты.

Самый известный пляж - Лама Монакиле идеально сочетает природную красоту с уникальными геологическими особенностями, которые отличают его от многих других пляжей.

Это итальянское место также может похвастаться захватывающей историей, поскольку район Полиньяно-а-Маре был заселен еще с доисторических времен, о чем свидетельствуют археологические раскопки.

Полиньяно-а-Маре славится тремя вещами: нырянием со скал, эпическим мороженым и певцом Доменико Модуньо, который написал хит Volare. Сегодня вы можете увидеть статую г-на Модуньо на площади у береговой линии, которая является свидетельством того, как гордятся им местные жители.

Помимо прочего, в Полиньяно-а-Маре можно заняться водными прогулками, позагорать и отправиться в поход, посетить древний римский мост Понте-Борбонико-су-Лама-Моначиле и насладиться аппетитными блюдами итальянской кухни региона.

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