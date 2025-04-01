Этот секретный средневековый город предлагает подлинную культуру и меньшеее количество туристов.

Если вы надеялись найти секретное испанское место, в котором нет туристов, но есть подлинные культурные впечатления, тогда вам стоит добавить Куэнку в свой список.

Он был основан маврами, мусульманскими поселенцами из Северной Африки, которые правили большей частью Пиренейского полуострова, на котором сейчас находится Испания, в течение несколькихстолетий, пишет Traveloffpath. В то время как мир развивался, а цивилизации возникали и исчезали, он оставался в значительной степени неизменным столетиями.

Куэнка наиболее известна тем, что расположена на известняковом возвышении с видом на две живописные реки, Хукар и Уэкар.

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На крутых скалах рядами возвышаются casas colgadas, средневековые дома с резными крытыми деревянными балконами, которые, кажется, почти бросают вызов гравитации. Они - одна из причин, по которой Куэнка кажется такой особенной. Нигде больше в Испании, или Европе, вы не найдете такого типа архитектуры, и неудивительно, что ЮНЕСКО присвоило муниципалитету статус Всемирного наследия, но дома, какими бы захватывающими они ни были, не должны быть единственной причиной, по которой вы сюда приедете.

Чем известна Куэнка?

Чем дальше вы идете в старый город, похожий на крепость, окруженный большими стенами, где узкие переулки вымощены булыжником, а узкие здания, кажется, представлены во всех мыслимых оттенках пастели, тем больше вы понимаете, что это похоже на шаг сквозь временной портал в 15-й век.

По правде говоря, с тех пор мало что изменилось в вечных фасадах и мусульманской планировке города. Хотя, конечно, есть современные дополнения, от мастерских по ремонту телефонов до тапас-баров, которые заменили старомодные таверны.

Посреди средневекового лабиринта собор Куэнки - готический шедевр, возвышающийся над красочным городским пейзажем.

Если вам интересно, можно ли зайти в один из знаменитых висячих домов, чтобы просто посмотреть, как они выглядят изнутри, посетите Музей испанского абстрактного искусства. Это единственный шанс посетить висячий дом Куэнки и полюбоваться его многовековым фундаментом (плюс, это бесплатно).

Помимо этого Куэнка - невероятно доступное место. Например, немного сангрии и тапас в местном баре обойдутся примерно в $8–$10, тогда как ужин из трех блюд на одного в ресторане средней ценовой категории в самом сердце Старого города может обойтись вам примерно в $30 (фактически диапазон составляет от $20 до $45). Это намного ниже среднего показателя по Испании.

Размещение также недорогое. Этой весной отель Arevalos, расположенный в центре города, в нескольких минутах ходьбы от висячих домов и собора, обойдется в $53 за ночь, а если вы действительно экономите, то отдельная комната в Hostal Cortes обойдется еще дешевле - в $38.

Почему Куэнка такая дешевая?

Так сложилось что средневековый город Куэнка не столь популярен у туристов, как другие города. Хотя туризм, безусловно, растет, с рекордными показателями, отмеченными в 2024 году, это всего лишь около 450 тыс. человек. Испания приняла более 100 млн туристов в 2024 году, и на Куэнку пришлось всего 0,4% от этого количества.

Как посетить Куэнку в 2025 году

В Куэнке нет аэропорта, поэтому лететь придется в Мадрид, Барселону или Севилью. От этих городов до Куэнки добираться все равно долго, поэтому тем, кто намерен познакомиться с местной культурой, придется потрудиться, чтобы добраться сюда.

Однако в Куэнке есть железнодорожная станция, хорошо связанная с остальной Испанией. Например, добраться туда из Мадрида на недорогих поездах AVLO, можно примерно за час, а цены на билеты начинаются от $8.

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