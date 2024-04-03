Кроме ботанических садов, деревья растут в парках и скверах Киева.

В Киеве на фоне потепления расцвели первые сакуры и магнолии в Днепровском и Деснянском районах, впрочем скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы. Об этом сообщает директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

"В Киеве начинается период цветения сакур и магнолий. Его продолжительность составляет около двух недель в зависимости от вида. Киевляне смогут полюбоваться цветением этих нежных растений в каждом районе столицы. Убежден, что в такое непростое время любование цветами поможет горожанам и гостям столицы на время переключиться от забот и получить заряд позитива на много недель вперед", - сказал он.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы.

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По информации КО "Киевзеленстрой", сакуры в Киеве высажены на следующих локациях, перечень которых можно посмотреть по ссылке.

Новости Киева - детали

В рамках проекта "Шукай", рассказывающего историю Киева через его знаковые символы, была открыта новая мини-скульптура - "Герои".

Как отмечается на странице проекта, на этот раз это скульптурка воина, который приклонил колено перед украинским флагом. Чтобы рассмотреть эту скульптурку, нужно также приклонить колено - она специально установлена на такой низкой высоте. Скульптором является Юрий Белявский.

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