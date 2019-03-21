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Украинка Ястремская обыграла россиянку в первом круге теннисного турнира в США

00:34, 21 марта 2019
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Даяна Ястремская обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в США / twitter.com/WTA

В стартовом поединке на турнире украинка обыграла россиянку Екатерину Александрову (№57 WTA), сообщает официальный сайт соревнований.

Игра получилась достаточно легкой и завершилась победой украинки в двух партиях. Во втором круге Ястремская встретится с 12-й сеяной Эшли Барти из Австралии.

Также в этом соревновании принимают участие еще две украинки - Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Турнир в США проходит на кортах с хардовым покрытием.

Майами. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2

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Теги: #теннис#сборная Украины#Даяна Ястремская