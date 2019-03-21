Украинка Ястремская обыграла россиянку в первом круге теннисного турнира в США
00:34, 21 марта 2019Другое
1 0
Матч завершился уверенной победой Даяны в двух партиях.
Даяна Ястремская обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в США / twitter.com/WTA
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки турнира серии Premier Mandatory в Майами.
В стартовом поединке на турнире украинка обыграла россиянку Екатерину Александрову (№57 WTA), сообщает официальный сайт соревнований.
Игра получилась достаточно легкой и завершилась победой украинки в двух партиях. Во втором круге Ястремская встретится с 12-й сеяной Эшли Барти из Австралии.
Также в этом соревновании принимают участие еще две украинки - Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Турнир в США проходит на кортах с хардовым покрытием.
Майами. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter