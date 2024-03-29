В Мукачево улицы покрываются розовым цветением.

На Закарпатье начали цвести роскошные магнолии. Об этом сообщает Мукачевский городской совет.

"Пока сакуры лишь начинают, в Мукачево ярко-розовым и белым цветом цветут магнолии", - сообщили в горсовете.

Также на странице городских властей опубликовали фотоотчет, из которого видно, что кроме магнолий, в Мукачево цветут и другие деревья.

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Аномальное цветение в Украине

Как сообщалось ранее, в Днепре в начале января расцвела сакура. Деревья без листьев, но с розовыми цветами заметили на набережной города.

Также аномальное цветение этой зимой наблюдалось и в украинской Бессарабии. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" работники обнаружили цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. По словам ученых, это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. Ранее в этих краях цветение этого цветка регистрировали в феврале, но в этом сезоне безвременник начал показывать свои первые листья сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году и первые растения зацвели в конце декабря 2023 года.

В Мукачево в этом году уже цвела известная "безумная сакура". Знаменитое дерево растет на улице Успенской. Впервые "не в сезон" эта сакура начала цвести еще в 2014 году.

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